Jornalista e ex-jogador são suspenso da TV por ironias ao caso Neymar

França - O jornalista Daniel Riolo e o ex-jogador do PSG Jérôme Rothen foram suspensos de um canal de TV na França por ironizarem da acusação de estupro contra Neymar durante um programa. A dupla fez comentários de cunho sexista sobre a modelo Najila Trindade o que desagradou a direção da emissora.

O episódio aconteceu na quinta-feira (6), logo após a divulgação da entrevista de Najila ao SBT, sobre a acusação de estupro contra Neymar.

“Mas você viu a cara da moça”, perguntou o jornalista Daniel Riolo comentarista do programa After Foot, transmitido simultaneamente na emissora de rádio RMC e no canal de televisão esportivo RMC Sport. “Eu esperava que fosse um avião de caça, mas é apenas uma segunda divisão”, continuou.

“Ele pode ter a mulher que quiser e foi pegar uma da Liga 2”, emendou o ex-jogador e comentarista Jérôme Rothen.

O apresentador do programa, Nicolas Vilas, tentou conter os comentários, mas não teve sucesso. “Mas vocês estão loucos, caras”, disse.

Riolo ainda diz: “Quando você se chama Neymar, dá para ter qualidade na escolha. Geralmente é Champions League”, continua o comentarista usando comparações com o futebol e completa. “Você chama a moça, paga passagem e quando chega é isso e você ainda entra numa merda dessas”.

Os comentários da dupla causaram reações na França. A ministra francesa responsável pela igualdade entre homens e mulheres, Marlène Schiappa, disse que, ao ouvir os comentários, pensou em “todas as mulheres que hesitam em dar queixa após terem sido estupradas ou agredidas sexualmente”.

Depois da repercussão negativa, os comentaristas tentaram se desculpar, dizendo que haviam feito uma piada de mau gosto, mas não surtiu efeito. A ministra telefonou para a emissora e, ao vivo, condenou as declarações que ironizam mulheres que acusam um homem de estupro e isso contribui para a cultura do estupro.

Nessa segunda-feira (10) o canal RMC Sport informou que tanto o jornalista como o ex-jogador do PSG, haviam sido suspensos do programa. “Nós condenamos com firmeza as declarações feitas no ar por Jérôme Rothen e Daniel Riolo. Elas são inaceitáveis”, disse o diretor-geral da emissora, Laurent Eichnger.

