Neymar perdeu R$ 277 mi de valor de mercado

Quase um ano após virar piada durante a disputa da Copa do Mundo da Rússia, Neymar vive calvário ainda pior com a sua imagem perante ao público mundial

São Paulo (SP) - Quase um ano após virar piada durante a disputa da Copa do Mundo da Rússia, Neymar vive calvário ainda pior com a sua imagem perante ao público mundial. O atacante está vivendo a fase mais complicada da carreira profissional ao lidar com o maior problema que teve até então, desta vez fora de campo: a acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade, que o teria feito perder quase R$ 300 milhões de valor de mercado.



Durante a disputa do Mundial de seleções, entre junho e julho de 2018, o brasileiro entrou em descrédito pelas frequentes quedas dentro de campo após divididas, que seriam "valorizadas" pelo atleta e gerando a ira dos rivais e a ironia dos torcedores - ele virou até jogo de internet onde o objetivo era mantê-lo em pé durante uma queda automática para os lados.

Desta vez, com o escândalo em que se envolveu, com a acusação de estupro feita por Najila Trindade, a situação ficou ainda pior. Com a imagem arranhada após ter vivido um bom começo de ano em 2019, ele perdeu R$ 277 milhões de valor de mercado, de acordo com um estudo feito pelo Centro Internacional de Estudo do Esporte (CIES).

A entidade afirma que em janeiro deste ano, o valor de Neymar estava em torno de 213 milhões de euros (R$ 913 milhões). Apesar disso, a nova lesão sofrida no PSG em fevereiro, a acusação de estupro e o corte da seleção brasileira após se machucar em amistoso contra o Catar fizeram com que houvesse um decréscimo de 63 milhões de euros, atualizando os valores para 150 milhões na moeda europeia (R$ 660 milhões).

