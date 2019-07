Campeonato de Fisiculturismo e Fitness será neste fim de semana

Os interessados em participar das disputas poderão realizar a inscrição até o dia 14 de junho | Foto: Divulgação

Manaus - A Federação Amazonense de Fisiculturismo, Musculação e Fitness (FAFMF) realiza no próximo sábado (15) e domingo (16), a 13ª edição do Campeonato Amazonense da modalidade. A competição acontece no Teatro Manauara, localizado dentro do Shopping Manauara, na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona centro-sul, e será dividida em 30 categorias.

No sábado (15), o evento terá início às 18h, e no domingo (16), começará às 17h. O Campeonato Amazonense de Fisiculturismo e Fitness 2019 é uma competição oficial, com a chancela da Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (IFBB), única entidade brasileira reconhecida pelo Ministério do Esporte e Comitê Olímpico Brasileiro.

Os interessados em participar das disputas poderão realizar a inscrição até o dia 14 de junho, no valor de R$ 80 (individual) e R$ 120 (‘dobra’). A pesagem será feita na sexta (14), das 17h às 20h, no Da Vinci Hotel, localizado na Avenida Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, zona centro-sul.

Vaga para campeonato brasileiro

O torneio Amazonense é uma fase classificatória para o Campeonato Brasileiro 2019 da IFBB, que será realizado entre os dias 1º e 4 de agosto, na cidade de Limeira, no estado de São Paulo e para o Fitness Brasil Elite Pro Qualifier 2020, que ocorrerá na capital paulista, em 2020.

De acordo com José Carlos Vieira, presidente e fundador da FAFMF, a competição estadual está na 13ª edição e sempre tem um bom número de participantes. “É a principal competição estadual da federação e isso faz com que os atletas procurem bastante, principalmente por servir de seletiva para o Brasileiro da IFBB e para o Elite Pro Qualifier do ano que vem”, explicou José, que também falou sobre a expectativa para o evento.

“Nós esperamos sempre o melhor quando promovemos uma competição. Pelo menos 80 atletas deverão participar das disputas. Este é um número bastante positivo e que irá configurar um grande público”, finalizou.

Venda de Ingressos

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro Manauara e nas Lojas Alô Ingressos do Amazonas Shopping e Sumaúma Park Shopping, nos valores de R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia) para um dia de evento, e R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) para assistir os dois dias de competição. Os bilhetes também podem ser adquiridos online pelo site www.aloingressos.com.br.

*Com informações da assessoria

