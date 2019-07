Marta aparece em treino e pode atuar contra Austrália

Na coletiva após o treino, a meia Andressa Alves foi questionada se Marta está 100% recuperada | Foto: Assessoria/CBF

São Paulo (SP) - A atacante Marta apareceu entre as jogadoras que treinaram na manhã de terça-feira (11) em Montepellier, na França, e deu indícios de que pode estar apta a atuar no próximo compromisso da seleção feminina na Copa do Mundo, na quinta-feira (13).



Ela foi a campo e treinou normalmente com bola junto do restante do grupo que foi reserva ou entrou durante a vitória contra a Jamaica, no domingo (9). Enquanto isso, as titulares, como Formiga e Andressa Alves, realizaram treino regenerativo.

Com essa participação no treino, a camisa 10 provavelmente estará em condições de atuar amanhã, às 12h (de Manaus), diante da Austrália, que perdeu em sua estreia para a Itália. O Brasil é líder do grupo C, seguido de Itália, Austrália e Jamaica.

Na estreia, as meninas não precisaram de Marta para aplicar 3 a 0 nas jamaicanas – cabia mais, mas a goleira adversária foi decisiva. Cristiane chamou a responsabilidade e anotou os três tentos, um deles de falta, e colocou a seleção como líder do grupo. Destaque também para as atuações de Andressa Alves e Debinha.

Na coletiva após o treino, a meia Andressa Alves foi questionada se Marta está 100% recuperada.

“100% eu não sei, aí fica mais com médicos. Mas vendo ela treinar como vi ela treinando hoje (ontem), com sangue no olho, acredito que ela está pronta para jogar”, disse Andressa, que frisou a importância do retorno da seis vezes melhor do mundo aos trabalhos com o grupo.

“É muito importante para a gente ter ela treinando de novo. É a melhor jogadora do mundo. Precisamos muito dela. Ver ela treinando com confiança, 100%, é um alívio. Ela, Formiga e a Cris são os pilares da equipe”, admitiu.

