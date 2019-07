EUA aplicam goleada em meninas da Tailândia

O placar tornou-se a maior goleada da história do Mundial | Foto: Robert Cianflone/Getty Images

São Paulo (SP) - Na última terça-feira (11), os Estados Unidos, maior campeão da Copa do Mundo Feminina com três títulos, não tomou conhecimento da Tailândia e aplicou incríveis 13 a 0. O placar tornou-se a maior goleada da história do Mundial.



O placar poderia ser ainda maior se o gol de Morgan, aos cinco minutos do primeiro tempo, não fosse anulado.

Aos 11 minutos, a mesma Morgan foi às redes. Lavelle, aos 19 minutos também foi para as redes. Para fechar o placar do primeiro tempo, Horan deixou o seu.

Na volta do intervalo Mewis marcou aos quatro e, aos sete Morgan marcou o segundo dela. Dois minutos depois, Mewis voltou às redes e aos 11 Lavelle também marcou mais um. Aos 28 minutos, Morgan marcou o seu terceiro. Aos 33, Rapinoe deixou o seu e, no minuto seguinte, Morgan marcou mais um.

Já aos 39, Mal Pugh marcou o gol de número 11. Aos 41, Morgan foi às redes pela quinta vez na partida. A tempestade de gols só parou aos 47, quando a veterana Lloyd marcou o dela e fechou a goleada em 13 a 0.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Brasil vence o Japão com facilidade na Liga das Nações

Flamengo supera Franca fora de casa e fatura sexto título do NBB