Manaus FC vai jogar na Arena da Amazônia contra Real Ariquemes

No próximo domingo o Manaus FC enfrenta o Real Ariquemes em Rondônia. O jogo de volta será na Arena da Amazônia | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

Manaus - Para contar com o apoio do torcedor amazonense, a diretória do Manaus FC anunciou que o duelo de volta contra o Real Ariquemes-RO, válido pelo primeiro mata-mata (32 avos de finais) da Série D do Campeonato Brasileiro será na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. De acordo com o presidente do clube, Giovanni Silva, o conforto e a localização do estádio foram fatores que pesaram na decisão.



“Pensamos no conforto do torcedor. Por isso saímos da Colina e fomos para a Arena da Amazônia. Todo mundo sabe da estrutura que encontramos por lá. É um estádio de Copa do Mundo. Se chover, os torcedores não vão se molhar, tem sombra. Todo mundo pode escolher o local para ficar bem confortável. Além disso, tem o fato da Arena ser mais acessível para todas as zonas da cidade. Acreditamos que com a mudança o torcedor vai passar a acompanhar o Manaus FC na fase decisiva da Série D”, disse o dirigente.

No domingo (16), as equipes se enfrentam em Ariquemes (RO), no estádio Gentil Valério, às 17h (de Manaus).

Por ter feito avançado em primeiro lugar no grupo A2, a partida de volta será realizada na capital amazonense e o Gavião do Norte espera contar com o apoio do torcedor local para seguir em busca do sonho do acesso.