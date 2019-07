Flamengo vence o CSA e vai para terceira posição no Campeonato

O Flamengo não realizou uma grande exibição, mas derrotou o CSA por 2 a 0, em partida disputada na noite de ontem (12), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Rio de Janeiro (RJ) - O Flamengo não realizou uma grande exibição, mas derrotou o CSA por 2 a 0, em partida disputada na noite de ontem (12), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A vitória fez a equipe rubro-negra voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Agora, o time da Gávea soma 17 pontos ganhos e ocupa a terceira colocação. Já o CSA que vendeu o mando de campo em troca de compensação financeira, segue com seis pontos ganhos, na penúltima posição. Os gols da equipe vencedora foram marcados por Vitinho e Gabriel, ambos no segundo tempo.



Apesar da vitória, o Flamengo que teve a torcida do presidente Jair Bolsonaro, devidamente uniformizado, demorou muito a se encontrar dentro de campo. No primeiro tempo, seus atacantes desperdiçaram várias oportunidades e a equipe dirigida por Marcelo Salles chegou a ser vaiada pela torcida. Na etapa fina, o time ajustou a pontaria e conseguiu marcar os gols que garantiram uma tranquila vitória. Sem o apoio da sua torcida, o CSA apenas se defendeu e o goleiro Jordi, com ótima atuação, evitou que a vantagem do adversário fosse maior.

Na próxima rodada, após a realização da Copa América, o Flamengo vai receber o Goiás, no Maracanã, enquanto o CSA vai visitar o Corinthians, em Itaquera.

O jogo

O CSA começou a partida tentando mostrar ao Flamengo que não estava intimidado diante de um adversário de maior tradição. Logo na saída de jogo, Apodi arrancou e chutou forte, mas a bola saiu. O time alagoano seguiu pressionando, mas o Flamengo respondeu aos cinco minutos em cruzamento de Rodinei que Gabigol completou com perigo para o gol defendido por Jordi.

Assim que o segundo tempo começou, o Flamengo desperdiçou uma grande oportunidade. Vitinho cruzou e Gabigol, livre na pequena área, mandou por cima do travessão.

O Flamengo criou mais uma boa chance aos dez minutos, quando o lateral Rodinei investiu em velocidade e serviu para Vitinho que chutou para fora.

O time alagoano respondeu aos 15 minutos com chute colocado de Jonatan Gomez que obrigou César a uma defesa difícil. Logo depois de Gabigol ter desperdiçado mais uma oportunidade, o Flamengo marcou o primeiro gol, aos 20 minutos, quando Vitinho cabeceou um cruzamento de Everton Ribeiro.

Para tentar reverter o resultado, o técnico Marcelo Cabo decidiu trocar o volante Apodi pelo atacante Maranhão.

O Flamengo ampliou aos 31 minutos, quando Willian Arão chutou, o goleiro Jordi deu rebote e Gabigol cabeceou para as redes. A arbitragem recorreu ao VAR para confirmar o gol.