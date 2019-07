Vídeo: jovens atletas do AM viajam para representar Brasil no exterior

Manaus - A atleta Rosa Monalisa, de apenas 13 anos de idade, pratica a luta olímpica há dois anos. Ela veio de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, e se diz confiante e feliz em poder representar o estado no campeonato mundial.

Ao todo, estão convocados quatro atletas e um técnico para participar das competições. Entre os eventos estão o Campeonato Pan Americano Cadete 2019, que vai ser realizado no México o mundial escolar de Combat Game, que acontece na Hungria, além dos Jogos Pan-americanos de 2019 que vão acontecer em Lima, no Peru.

Para Daniel Alves, que vai competir nos jogos Pan-Americanos, representar o país em um evento de grande porte é uma conquista. Os atletas já embarcam nesta semana para o exterior, e só nos resta torcer para que venham quatro ouros para o Amazonas e para o Brasil.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Atletas amazonenses participam de competição nacional de luta olímpica

Vídeo: lutador amazonense representa Brasil nos Jogos Pan-Americanos