Manaus FC encara Real Ariquemes fora de casa

Manaus - Agora é tudo ou nada. Neste domingo (16), às 17h, o Manaus FC entra em campo para disputar o primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Real Ariquemes-RO, no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.



O rival da equipe amazonense é um velho conhecido. Na fase de grupos desta edição da última divisão nacional, os dois times se enfrentaram e o Gavião do Norte não perdeu: vitória em casa por 4 a 1 e empate em Ariquemes por 1 a 1.

Por ter feito a melhor campanha da chave A2, o time comandado pelo técnico Welington Fajardo decide do confronto válido pela fase 32 avos de final em casa, no próximo domingo (23), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

Para esta partida, o time esmeraldino não poderá contar com o meia Hamilton, que sentiu um problema no joelho e nem sequer viajou para enfrentar o Real Ariquemes. Outro desfalque é o zagueiro Patrick Borges, que segue em fase de transição. Em compensação, Fajardo poderá contar com os retornos de Vandinho e Rossini. O primeiro, recuperado de lesão, volta a equipe. Já o camisa 10 que havia sido desligado do clube há duas semanas, retornou e também está à disposição do comandante.

“Rossini está indo para a viagem, mas não sabemos quanto tempo vamos poder utilizá-lo. Vamos tentar encontrar um jogador que possa suprir a ausência do Hamilton, que foi titular comigo desde quando cheguei, e é muito importante tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Mas vamos em busca de trazer um bom resultado para casa”, explica o comandante esmeraldino.

Desta forma, o Manaus FC deve entrar em campo com Jonathan; Igor, Thiago Spice, Martony, Negueba; Derlan, Panda, Diogo Dolem (Charles ou Rossini); Sávio, Vandinho e Mateus Oliveira.

Além do momento na competição, o Manaus FC chega em Rondônia para defender uma invencibilidade de 19 partidas, a maior do Brasil até o momento.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Atletas amazonenses participam de competição nacional de luta olímpica