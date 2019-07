Bruno Soares é campeão em Stuttgart e conquista 31º título da carreira

O tenista brasileiro Bruno Soares ao lado do australiano John Peers | Foto: Divulgação

O brasileiro Bruno Soares conquistou, neste domingo (16), ao lado do australiano John Peers, o 31º título da carreira, em 60 finais disputadas. A dupla foi campeã do Torneio de Stuttgart, um ATP 250, no primeiro torneio de grama da temporada, ao derrotar o canadense Denis Shapovalov e o indiano Rohan Bopanna por 7/5 6/3, em 1h08 de jogo. Este foi o segundo troféu do tenista mineiro no evento alemão, em três participações.

A conquista marca um novo ciclo na carreira do brasileiro, que encerrou em Roland Garros uma parceria de sucesso com o britânico Jamie Murray, em que conquistaram dois títulos de Grand Slam. A partir desta semana, em Queen's, na Inglaterra, Soares começa a jogar ao lado do croata Mate Pavic.

"É maravilhoso ser campeão de mais um torneio e começar assim a temporada de grama. Foi uma semana que começou super difícil para gente, com set e break abaixo na primeira rodada e depois o torneio mudou completamente. Foi super importante para pegar confiança e entrar nesse ciclo novo com ritmo de jogo", afirmou o brasileiro, que espera conseguir rapidamente entrosamento com Pavic.

"Stuttgart acabou se tornando um torneio especial para mim. Joguei aqui três vezes e fui campeão duas e vice em outra", disse Soares, campeão em 2017 com Murray e vice em 2015 com Peya

Simples

Na final de simples em Stuttgart, o italiano Matteo Berrettini faturou o terceiro título da sua carreira ao derrotar o canadense Felix Auger-Aliassime por 6/4 e 7/6 (13/11), sendo a primeira conquista em eventos de grama. Na decisão, o tenista da Itália não teve o seu saque ameaçado. Ele, aliás, venceu os 50 games de serviço que disputou na competição.

Hertogenbosch

O francês Adrian Mannarino ganhou o título do Torneio de Hertogenbosch, neste domingo, ao vencer o australiano Jordan Thompson, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3.

Por causa das chuvas, que impediram a realização das semifinais no sábado, os dois jogadores estavam desgastados, pois tiveram de disputar a vaga na decisão também neste domingo. Mannarino eliminou o croata Borna Coric por 2 sets 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/4), enquanto Thompson derrotou o francês Richard Gasquet por 2 a 0 (7/5 e 6/3).

