Flamengo pode negociar o lateral Rodinei com o Santos

Depois de contratar dez jogadores, o Santos ainda busca um lateral-direito para reforçar a posição, já que Matheus Ribeiro não agradou e o técnico Jorge Sampaoli tem apenas Victor Ferraz à disposição. Com Rodinei, do Flamengo, na mira, a diretoria do Peixe busca vender jogadores na janela de transferências.

Com os altos gastos por conta dos reforços para a temporada, os cofres do clube passam por situação delicada e se torna inviável desembolsar mais dinheiro. Pensando nisso, o presidente José Carlos Peres torce para vender um dos atletas encostados na janela, que abre no dia primeiro de julho.

Dentre os jogadores disponíveis para Sampaoli, Bryan Ruiz é o principal alvo de negociações. O costarriquenho não se adaptou aos treinos do treinador argentino e acabou encostado, fazendo trabalhos em período separado do time profissional. Peres usará da pausa da Copa América para intensificar conversas por ele.

Enquanto isso, o dirigente monitora Rodinei, que é última opção no Flamengo. Por estar com Rafinha, do Bayern de Munique, em vista, os cariocas não fará força para a permanência do jogador de 27 anos.

As conversas com o clube do Rio de Janeiro ainda são iniciais e não tratou de valores, porém, vale lembrar que o Santos vendeu Bruno Henrique e o Flamengo pode ceder jogadores para quitar a quantia que deve.

