Inscrições para o Aquathlon Batalha Naval do Riachuelo são prorrogadas

Manaus - As inscrições para o evento esportivo Aquathlon Batalha Naval do Riachuelo foram prorrogadas até o dia 20 de junho, no site www.ticketagora.com.br ou na sede do 1ºBtlOpRib, localizado na Avenida Abiurana, s/n, Distrito Industrial. O evento é realizado pelo 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas (1ºBtlOpRib), subordinado ao Comando do 9º Distrito Naval.

A competição consiste nas seguintes modalidades: masculino, feminino e revezamento em equipe - para o percurso de 750 metros de natação e 2,5 km de corrida na areia para maiores de 16 anos. Os atletas deverão apresentar atestado de saúde e os menores de idade a autorização dos responsáveis. Mais informações podem ser obtidas no telefone (92) 2123-4703.

A prova, que acontecerá no dia 23 de junho, na Praia de Ponta Negra, tem o propósito de promover o esporte e o bem-estar dos militares e da sociedade manauara e é uma das atividades desenvolvidas para comemorar os 154 Anos da Batalha Naval do Riachuelo, comemorada no dia 11 de junho.

O dia 11 de junho é considerado a Data Magna da Marinha do Brasil e rememora a histórica Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 1865. O evento é considerado pelos militares e historiadores como um dos mais importantes da história do Brasil, pois foi o ponto de inflexão da Campanha Militar que culminou com a vitória aliada.

