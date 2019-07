Chilenos comemoram goleada sobre o Japão, mas reclamam de cansaço

Eduardo Carmim / Estadão

Apesar da goleada por 4 a 0 sobre o Japão, os chilenos deixaram o gramado no Morumbi reclamando de cansaço na estreia da Copa América, na noite desta segunda-feira (17). Tanto Alexis Sánchez, eleito melhor em campo, quanto o técnico Reinaldo Rueda disseram que a equipe ainda não está 100% fisicamente.

Sánchez marcou um dos gols na partida. Vargas, com dois, e Pulgar, com mais um, completaram o placar. "Foi uma grande estreia, apesar do cansaço. O time ainda não está 100% fisicamente. Queria destacar os companheiros. Gostei muito da atuação. Foi uma partida muito complicada. O Japão é um time muito rápido. Mas, com calma e tranquilidade, esperamos os japoneses cansarem um pouco, e conseguimos um grande resultado."



Rueda foi na mesma linha. Ele destacou especialmente a atuação do segundo tempo, quando a equipe fez três dos quatro gols. "Foi um grande jogo. Um adversário muito difícil, apesar de muito jovem. Fizemos uma grande partida taticamente, especialmente no segundo tempo. Agora temos de nos concentrar para enfrentar o Equador e garantir a classificação para a próxima fase", disse o treinador, na saída do gramado.



O Chile volta a campo pela Copa América contra o Equador, na sexta-feira, em Salvador. A seleção equatoriana perdeu para o Uruguai na estreia por 4 a 0. O Japão, no mesmo dia, encara o Uruguai.

