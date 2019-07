Vitória do Manaus FC e outros destaques do esporte do fim de semana

O Gavião do Norte tem ainda o jogo de volta | Foto: Divulgação

Manaus- O Brasileirão Série D e traz a importante conquista do Manaus F.C. no último domingo (16), sobre o Real Ariquemes-RO, pela segunda fase da competição. Único representante do Amazonas na disputa, o Gavião do Norte tem ainda o jogo de volta, que será em Manaus, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.



De acordo com o secretário de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), Caio André de Oliveira, torcida e apoio não irão faltar. “O Manaus faz uma excelente campanha na Série D. Se continuarem desse jeito, tenho certeza de que o resultado do segundo jogo será positivo, e a vaga para a fase seguinte será conquistada. O Amazonas e nós da Sejel já estamos na torcida”, afirmou.

Brasileirão Série D



Pelo Campeonato Brasileiro Série D, o Manaus estreou com o pé direito na segunda fase da competição, vencendo por 2 a 1 o Real Ariquemes-RO. O jogo de ida foi realizado no último domingo (16), às 17h, fora de casa, no Estádio Valerião (RO), e teve gols de Mateus Oliveira e Wanderlan pelo Gavião do Norte.

Quem descontou para o time de Rondônia foi o jogador Émerson. A partida de volta será na Arena da Amazônia, no domingo (23), às 16h (horário local), e vale vaga na próxima fase do Brasileirão.

Copa dos Rios de Seleções

O município de Santo Antônio do Içá foi agitado pelos duelos do Grupo 1, da Copa dos Rios de Seleções. Na última sexta-feira (14), Benjamin Constant e Jutaí empataram em 1 a 1, enquanto que Santo Antônio do Içá venceu Atalaia do Norte por 1 a 0.

No sábado (15), Jutaí levou a melhor sobre Atalaia por 3 a 2 e Benjamin Constant e Santo Antônio do Içá empataram em 1 a 1. Fechando a rodada no domingo (16), vitória de Benjamin sobre Atalaia, por 3 a 1, e do município sede sobre Jutaí, por 2 a 1.

Com sede no município de Anori, os jogos do Grupo 3 não puderam ser realizados neste fim de semana e foram adiados. A cidade decretou estado de emergência, devido a uma enchente causada pela forte chuva que assolou a região. O grupo é formado por Beruri, Anori, Codajás e Coari.

Campeonato Amazonense Sub-19

Na última sexta-feira (17), o Líbano venceu por 1 a 0 o Sul América, assim como o Fast, que repetiu o placar de 1 a 0 sobre o Cliper. No sábado (15), o Princesa venceu dentro de casa o Penarol por 1 a 0. Já o domingo (16) foi marcado por empates em 1 a 1 entre São Raimundo e Nacional, e 2 a 2 entre Holanda e Real Manaus.

E, para finalizar a rodada, a Arena da Amazônia irá receber nesta segunda-feira (17/06), jogos entre Iranduba e Tarumã, às 14h, seguido de Manaus e Tabosão, às 16h.

Amazonense Sub-11

No último sábado (15), a Arena da Amazônia foi agitada pela quarta rodada do Amazonense Sub-11. Entre os resultados, o Tarumã levou a melhor sobre o Flamengo Manaus, por 2 a 0, assim como o Real Manaus, que venceu por 4 a 1 o Criarte. EBS e Holanda se enfrentaram, com vitória para o EBS por 3 a 2, e vitória de 2 a 1 do Fast sobre o Barcelona Brasil.

O Cruzeiro também fez o dever de casa e venceu o Nacional por 3 a 1, assim como o Guerreirinhos, que garantiu uma conquista sobre o Santos, por 2 a 1. Destaque para o Inter Academy, que goleou o Manaus, por 7 a 0.

Copa do Mundo de Futebol Feminino

Pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Itália na quinta-feira (18), às 15h (horário de Manaus). No primeiro jogo, contra a Jamaica, a equipe brasileira venceu por 3 a 0 as adversárias. Já na segunda partida, o Brasil foi derrotado, de virada, pela Austrália, por 3 a 2. A Sejel continuará na torcida pelas guerreiras da Seleção Brasileira.

