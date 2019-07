Barcelona está perto de acertar retorno de Neymar

Depois de dois anos no Paris Saint-Germain, Neymar está perto de voltar ao Barcelona. O clube catalão vem mantendo conversas com o estafe do craque em busca de um retorno. Fontes com conhecimento do assunto confirmam que a negociação está bem encaminhada e que existe a possibilidade de ser concretizada na próxima janela de transferências, que abre em julho.

A forma do negócio está sendo discutida. A ideia é que o Barcelona pague em torno de 100 milhões de euros ao PSG e ceda mais alguns jogadores. Os nomes mais fortes neste momento são Umtiti, Dembélé e Rakitic.

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, tomou as rédeas da negociação. Apesar de Neymar ter saído brigado do Barcelona, em 2017, o mandatário blaugrana gostaria de ver o antigo camisa 11 novamente no clube.

Nesta segunda-feira (17), o porta-voz do Barcelona, Josep Vives, concedeu entrevista coletiva e despistou quando perguntado sobre Neymar.

- Este porta-voz nunca descarta nada, nunca falaremos de Neymar nem de ninguém. Não falo de operações, seria prejudicar o clube - disse Vives.

