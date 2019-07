Atleta apoiada é destaque no Mundial de Combate Games

Manaus- A atleta amazonense da Luta Olímpica, Rosalinda Monalisa, de 13 anos, foi a porta-bandeira do Brasil, à frente da delegação brasileira, na abertura do Mundial de Combates Games. A cerimônia de abertura foi nesta terça-feira (18), e a competição vai até quinta-feira (20), na cidade de Budapeste, Hungria. O evento é organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF) e reúne jovens de várias nacionalidades, de 13 a 17 anos, para competir nas modalidades: judô, taekwondo, karatê e luta olímpica.

A indicação da amazonense também representa o bom momento que vive a modalidade no estado do Amazonas, como explica o secretário Caio André de Oliveira, da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). “A luta olímpica do Amazonas já conquistou seu espaço no cenário nacional. As várias conquistas dos nossos atletas comprovam isso. Nossa missão agora é fortalecer e expandir essa prática”, disse o secretário.

Rosalinda, natural de Atalaia do Norte, já na estreia em competições internacionais, desfilando com a bandeira do Brasil. “Já na minha primeira competição internacional tive essa enorme responsabilidade. Estou muito feliz e orgulhosa de ter representado o Amazonas e o meu país”, comentou a atleta.

Mesmo com pouca idade, Rosalinda que cursa o oitavo ano do ensino fundamental na Escola Estadual Pio Vega em Atalaia do Norte, já desponta como umas das promessas da luta olímpica do Amazonas. Ela começou a treinar por meio do projeto social “Bom de Luta”, promovido pela Federação Amazonense de Luta-Livre Esportiva e Luta Olímpica (Falle), que incentiva a prática esportiva, a fim de contribuir no desempenho escolar e no crescimento psicossocial dos participantes no município. E, hoje, é integrante do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), administrado pela Sejel.

“O futuro de Monalisa será promissor, é uma jovem com enorme talento. Vê-la participando de uma competição internacional, pra mim, é a realização de um sonho. O objetivo do projeto sempre foi impactar positivamente na vida desses jovens de Atalaia do Norte. Graças à Deus e muito trabalho, estamos colhendo resultados excelentes”, explicou Waldeci Silva, presidente da Falle.

Em 2016, Atalaia foi o primeiro município do Amazonas a receber o projeto. Em parceria com a Prefeitura do município, atualmente mais de 100 jovens matriculados praticam a modalidade de luta olímpica nos contra-turnos das aulas escolares.

*Com informações da assessoria