Manaus FC x Real Ariquemes: ingresso promocional a R$ 15

Manaus- Embalado pela vitória no jogo de ida sobre o Real Ariquemes por 2 a 1, fora de casa, e pela sequência de 20 jogos invicto, o Manaus FC divulgou nesta terça-feira (18) a programação da venda de ingressos para o confronto de volta contra os rondonienses, que será disputado no próximo domingo (23), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, às 17h, pelo primeiro mata-mata da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

A partir desta quarta-feira (19) até sábado (22), os bilhetes serão comercializados em lote promocional por R$ 15 (preço único), em dez pontos físicos de venda. No dia da partida, os ingressos custarão R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) e poderão ser adquiridos somente na Arena da Amazônia, a partir das 15h. Crianças até 12 anos não pagam e idosos a partir de 60 anos pagam meia.

Os ingressos serão vendidos nas oito lojas da rede Hiper Sport, no quiosque Os Barés, no Manauara Shopping, e na Boutique do Torcedor, localizado na avenida Carvalho Leal, Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Atleta apoiada é destaque no Mundial de Combate Games