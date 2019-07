Federação promove campeonato de futebol de mesa em shopping de Manaus

Os amantes do futebol de mesa já podem se preparar para a competição, que irá ocorrer no Shopping Ponta Negra | Foto: Divulgação

Os amantes de futebol que estão vibrando com a Copa América e Copa do Mundo Feminina podem se preparar para algo diferente em Manaus. Começa no próximo domingo (23) um campeonato de Futebol de Mesa no Shopping Ponta Negra, bairro Ponta Negra, zona Oeste.

O evento, em parceria do shopping com a Federação Amazonense de Futebol de Mesa (FAFM), acontece paralelamente à troca de figurinhas de jogadores e jogadoras da Seleção Brasileira que também vai ocorrer no estabelecimento.

As competições iniciam no domingo e as inscrições poderão ser feitas no dia, porém, já no sábado, a partir das 10h, membros da Federação estarão no piso L2 à disposição do público para dar demonstrações sobre a modalidade. “Vamos estar com as mesas e equipamentos para interagir com quem se interessar. Quem quiser chegar para treinar no sábado, é uma ótima alternativa para se preparar e ainda divulgar o esporte”, disse o presidente da FAFM, Winnetou Almeida.

No domingo, a competição inicia por volta das 14h com partidas de Futebol de Mesa dentro da regra de 12 toques, onde o jogador precisa chutar no gol no 12º toque do botão com a bola. O torneio vai premiar o primeiro, segundo e terceiro colocado da competição com troféus.

A competição continua no próximo domingo (30) por meio da modalidade do dadinho. Nela, a bola de jogo deve ser um cubo confeccionado em acrílico ou material semelhante, e o jogador precisa dar no máximo três toques consecutivos no botão. Os vencedores desta regra também vão receber troféus pela participação.

De acordo com a coordenadora de Marketing do shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, as competições acontecem no mesmo local da ação das figurinhas da Copa América e Copa do Mundo Feminina de Futebol, no piso L2. E

la explica que muitas pessoas possuem figurinhas repetidas, e o evento é uma forma recreativa de trocar os adesivos. “Essas figurinhas são vendidas em bancas e as pessoas, principalmente crianças, ainda tem o costume de guardar as repetidas. Queremos divulgar o esporte e trazer algo diferente nesse momento de disputas no futebol com as seleções”, disse ela.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Médico da seleção diz que Marta pode jogar 90 minutos