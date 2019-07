Fluminense é classificado em torneio por punição de outro clube

O Fluminense avançou às semifinais da Copa Legends mesmo com a derrota para o Gama por 3 a 1, na última terça-feira (18). A equipe brasiliense foi punida pela organização com a perda dos pontos da partida devido a escalação do jogador Cassius Loquigen Lima Santos, que nunca havia vestido a camisa do clube profissionalmente e, portanto, não poderia representá-lo na competição.

Com a decisão, o Fluminense foi premiado com uma vitória por 1 a 0 sobre o Gama, o que lhe garantiu na próxima fase do torneio de veteranos.

Em nota, o Gama afirmou ter recebido a notícia com surpresa e lembrou alguns jogadores que teriam a situação parecida com a de Cassius. Leia:

Causa estranheza o fato vir a tona mesmo sem tal proibição no regulamento da Copa Legends. Portanto, a Sociedade Esportiva do Gama solicita à organização do torneio explicações formais sobre o fato, já que a S.E.G não foi convidada a prestar esclarecimentos e também solicitamos a investigação dos seguintes jogadores, que também não atuaram profissionalmente pelos clubes os quais estão representando neste torneio:

RECOBA – nunca atuou no profissional do RIVER PLATE/URU e jogou todas as partidas da competição;

ADHEMAR – nunca atuou no profissional ou na base do CORINTHIANS/SP e jogou pela equipe;

ABRAÃO – nunca atuou no profissional ou na base do ATLÉTICO/MG e jogou contra o RIVER PLATE/URU;

FABRÍCIO - nunca atuou no profissional ou na base do ATLÉTICO/MG e jogou contra o RIVER PLATE/URU;

ALEX- “Peruca” – nunca atuou no profissional ou na base do FLUMINENSE/RJ e jogou contra o SANTOS/SP;

MARCELO CARDOSO– nunca atuou no profissional ou na base do FLUMINENSE/RJ e jogou todos os jogos da competição.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Federação promove campeonato de futebol de mesa em shopping de Manaus