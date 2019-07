Drone aparece em treino do Peru e Brasil é acusado de espionagem

A aparição de um drone durante um treino do Peru no Pacaembu, na última quinta-feira (21), fez a imprensa peruana suspeitar de espionagem por parte do Brasil.

O jornal "Líbero" questionou a mudança de local do treino, inicialmente marcado para o CT do Palmeiras, e afirmou que um homem que circulava por lá "não parecia um membro da equipe de segurança".

No entanto, a assessoria de imprensa do Peru informou que a mudança no local de treino não teve qualquer relação com suspeitas de espionagem.

"Pode ter sido um torcedor? Enviado por Tite? Não creio", declarou Juan Carlos Oblitas, diretor da Federação Peruana de Futebol.

Brasil e Peru se enfrentam nesta sábado (22), às 16 horas, na Arena Corinthians.

Leia mais:

