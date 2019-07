Campeonato Amazonense Sub 17 masculino chega às oitavas de final

Os jogos acontecem no ginásio Cel. Dom Pedro, no bairro Dom Pedro, a partir das 8h | Foto: Mauro Neto / Sejel

Manaus - A Federação de Basketball do Amazonas (Febam) anuncia o início da fase mata-mata da Copa Cidade de Manaus. Os jogos fazem parte das Oitavas de Final do Campeonato Amazonense Sub 17 no ginásio Cel Dom Pedro, localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, a partir das 8h. Com três partidas agendadas para este sábado (22), e promete ser bastante movimentada com diversos jogos:

· CMM/Selva x Mustangs CMPM VII

· Ceav x Santa Dorotéia

· Aimca x Grêmio Iranduba

Para o presidente da Febam, Ali Assi, fazer uma competição com 13 equipes é excepcional para as categorias de base. “A expectativa da Federação é muito grande. Faremos uma competição com 13 equipes, e isso mostra que nosso trabalho tem dado frutos com as categorias de base. E ainda, pela primeira vez, teremos uma equipe do interior, de Iranduba”, destacou.

Interior

Um dos maiores desafios da Febam, segundo Ali Assi, é expandir o basquetebol para o interior do estado, trazendo equipes para disputar na capital ou ir aos municípios é um desafio. Ele enfatiza que, nesta temporada, o campeonato já conta com a equipe de Iranduba. “A logística de deslocamento é complicada, mas já estamos conseguindo atingir alguns municípios, pelo menos os mais próximos. Em breve, conseguiremos ir a Maués”, disse ele.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Drone aparece em treino do Peru e Brasil é acusado de espionagem