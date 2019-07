Thalles, jogador do Vasco, morre em grave acidente de moto no Rio

O atacante Thalles Lima de Conceição Penha, apelidado por torcedores como “BaloThalles”, morreu no início da manhã deste sábado (22) durante um acidente de moto. A tragédia ocorreu na Avenida Almirante Pena Boto, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Rio, Thalles se envolveu em uma colisão entre duas motos. Após o choque, outras pessoas que passavam pelo local foram atingidas. As outras vítimas foram levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres.

Aos 24 anos, o jogador estava emprestado à Ponte Preta, clube paulista que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Em nota, o clube carioca lamentou a perda do jogador. Outra pessoa teria morrido e mais três ficaram feridas.

Leia mais:

