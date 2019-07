Alemanha vence Nigéria e é primeira a avançar às quartas da Copa

As alemãs confirmaram o favoritismo e, por 3 a 0, venceram as nigerianas em partida realizada neste sábado (22), no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França. Com isso, a seleção da Alemanha passoa para as quartas de final na Copa do Mundo 2019 Feminina, e a equipe da Nigéria fica fora da competição.

Os gols foram marcados por Alexandra Popp e Däbritz, de pênalti, no primeiro tempo, e Schüller, na etapa final. Alexandra Popp foi eleita pela Fifa a atleta destaque da partida.

Noruega e Austrália

Daqui a pouco, às 16h, a Noruega enfrenta a Austrália no Estádio de Nice.A equipe vencedora enfrentará a seleção vencedora do duelo entre Inglaterra e Camarões.

