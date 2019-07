Desafio contra as anfitriãs: Brasil enfrenta a França neste domingo

São Paulo (SP) – O estádio Océane será o palco neste domingo (23) da partida envolvendo as seleções de França e Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo da França de futebol feminino 2019. O encontro tem início marcado para às 15h (horário de Manaus). Quem avançar terá pela frente nas quartas o ganhador do duelo entre Espanha e Estados Unidos.



A presença da seleção brasileira nas oitavas de final até pode ser considerada surpreendente, especialmente da forma como aconteceu. A equipe canarinho se apresentou para a disputa da Copa do Mundo com um retrospecto de nove derrotas consecutivas e tendo perdido três atletas cortadas por contusão. Para piorar, sua maior estrela, a meio-campista Marta, estava em processo de recuperação de lesão muscular.

Mesmo assim, o Brasil superou a Jamaica por 3 a 0 em seu jogo de estreia, com hat-trick assinalado por Cristiane. Na segunda partida, em que Marta atuou pela primeira vez jogou por 45 minutos, abriu frente de dois tentos diante da Austrália, mas acabou cedendo a virada e perdendo por 3 a 2.

Na jornada final, contando com Marta durante toda a partida, bateu a Itália por 1 a 0, com gol de pênalti convertido pela camisa 10, que se tornou a maior artilheira da história dos mundiais ao assinalar 17 tentos. Porém, o saldo de gols fez com que apesar do empate tríplice entre as equipes, que ficaram com seis pontos ganhos, deixasse o Brasil na terceira colocação tendo que enfrentar uma seleção primeira colocada em sua chave.

Donas da casa

As francesas cumpriram na primeira fase o que se poderia esperar de um país sede. Alcançaram a classificação para as oitavas de final sem dar qualquer susto em seus torcedores. Passaram pela Coreia do Sul por 4 a 0, no jogo inaugural, no qual apresentaram no primeiro tempo seu pico de atuação.

Tiveram um desempenho convincente diante da Noruega, a quem venceram por 2 a 1 na segunda rodada. O placar, apesar de ter sido contestado pela marcação de um pênalti questionável com o uso da ferramenta do árbitro de vídeo, refletiu o domínio da seleção anfitriã.

A atuação mais fraca foi reservada para jornada final. Já classificada, a França fez apenas o suficiente para derrotar a Nigéria por 1 a 0, na última segunda-feira (17), ampliando para oito sua série de vitórias seguidas que foi iniciada com o 6 a 0 aplicado em amistoso contra o Uruguai. Nesse período, a equipe teve sua defesa vazada somente em três das oito partidas.

