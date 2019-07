Venezuelano vence 1ª edição da Manaus Fast Run

Divulgação

Manaus - Cerca de dois corredores participaram da primeira edição da Manaus Fast Run, neste domingo no circuito da Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. A largada e chegada da prova foi no estacionamento do shopping Ponta Negra, nas primeiras horas da manhã de um dia ensolarado e temperatura amena perfeito para a prática do esporte.

O vencedor dos 5 Km foi o venezuelano Johander Alberto Velasquez, com o tempo de 17 minutos e 25 segundos. No feminino, a vencedora foi Keitiane Mendes, que marcou 25:16. Ela foi beneficiada pela desclassificação de Kelm Sheyla pela direção da prova por ter utilizado a numeração de outro atleta. Nos dez quilômetros, Madson Grijo dos Santos ganhou com 34:45 e no feminino da categoria, Edite Almeida Teixeira (47:57) ficou com o primeiro lugar.

Divulgação

A prova também foi aberta para cadeirantes e deficientes visuais e os tradicionais “pipocas”, que não conseguiram se inscrever a tempo, mas que participaram da prova. Os três primeiros lugares no masculino e feminino ganharam troféus e quem completou a prova recebeu medalhas pela participação. Os atletas ainda deram sua participação com a doação de um quilo de alimento não perecível. O que foi arrecado pela organização será doado para instituições beneficentes de Manaus.



*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Desafio contra as anfitriãs: Brasil enfrenta a França neste domingo