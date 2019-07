Amazonense Maysa Ladislau é campeã de jiu-jitsu em competição no RJ

Manaus- A faixa marrom de jiu-jitsu, Maysa Ladislau, 38, conquistou duas medalhas de ouro pelo Rio International Open, disputado entre os dias (15) e (16), no Rio de Janeiro (RJ). A amazonense se consagrou campeã da categoria Peso Médio e pelo absoluto.

Para conquistar os dois ouros, Maysa realizou quatro lutas, sendo duas pela categoria e duas pelo absoluto. Sendo três vitórias por finalização e uma por pontos. A competição vale pontuação para o ranking da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (Ibjjf).

“É sempre gratificante lutar no Rio de Janeiro. É uma cidade muito bonita e esse evento foi a primeira vez que eu participei. Consegui ser feliz e trazer esses dois ouros para Manaus. Receber o apoio da Prefeitura de Manaus tem sido primordial para alcançar nossos objetivos”, contou Ladislau.

Campeã do Sul-Americano, Internacional Master, Rio Open, Manaus Open e Floripa Open, a lutadora amazonense se prepara agora para conquistar o Mundial Cbjje e o bi no Internacional Master. “O treino e a dieta continuam em alta. A gente não pode parar já pensando nas próximas competições”, disse.

O resultado obtido por Maysa no Rio de Janeiro foi destacado pelo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos. “A gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto preza pelo incentivo aos atletas amazonenses. E o fato de eles conquistarem medalhas em competições de alto nível em outros Estados é muito satisfatório para que o trabalhe continue a ser realizado com sucesso”, destacou.

*Com informações da assessoria

