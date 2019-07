A amarga ressaca dos aniversários de Lionel Messi

Lionel Messi faz 32 anos neste dia 24 de junho e, como costuma acontecer, o astro do Barcelona vai comemorar com seus companheiros da seleção | Foto: AFP

Lionel Messi faz 32 anos neste dia 24 de junho e, como costuma acontecer, o astro do Barcelona vai comemorar com seus companheiros da seleção, embora as ressacas de aniversário do camisa 10 têm sido amargas, ao coincidir dias depois com alguma derrota da Argentina em grandes torneios.

O 24 de junho é importante no esporte argentino. Foi nesse dia, em 1911, que nasceu o piloto Juan Manuel Fangio, cinco vezes campeão da Fórmula 1 e o primeiro grande mito da história do automobilismo. E 67 anos depois nasceu Juan Román Riquelme, o último grande meio-campo que o futebol argentino viu.

Em meio dos dois, em 1927, nasceu Osvaldo Zubeldía, jogador e treinador argentino lembrado principalmente pelos torcedores do Estudiantes, já que levou a equipe a conquistar três Copas Libertadores consecutivas (1968, 1969 e 1970) e a ganhar o Mundial Interclubes em 1968 contra o Manchester United.

Nesta segunda-feira, não faltaram felicitações a Messi nas redes sociais, desde personalidades do mundo do futebol (de Neymar e Carles Puyol a David Beckham) até instituições (o Barcelona, a Fifa, a AFA e até a NBA).

Messi vai comemorar mais uma vez rodeado de seus companheiros da 'Albiceleste' e de sua mulher Antonella e seus filhos, que viajaram da Espanha, com a esperança de que finalmente, o desejo de levantar uma taça com a seleção de seu país seja cumprido.

2005

O primeiro grande torneio em que Messi participou foi o Mundial Sub-20 na Holanda. Um dia depois de fazer 18 anos, Messi marcou um dos gols na vitória da Argentina contra a Espanha nas quartas de final e avançou em um torneio que acabaria conquistando dias depois contra a Nigéria por 2 a 1, com dois gols do craque.

2006

Já com a seleção principal, Messi não foi titular mas assistiu no dia de seu aniversário a vitória nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o México (2-1), graças a um belo chute de fora da área de Maxi Rodríguez. Mas seis dias depois veio a decepção com a eliminação diante da anfitriã Alemanha nos pênaltis, em uma partida que o jovem Messi assistiu do banco de reservas.

2010

Nem os Jogos Olímpicos de Pequim-2008, vencidos pela Argentina de Messi, nem a Copa América-2007, com a final perdida para o Brasil (3-0), coincidiram com datas de aniversário do astro, mas ele voltou a soprar velas em plena Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, comemorando a classificação para as oitavas, três dias depois, eliminando mais uma vez o México (3-1). Mas no dia 3 de julho, os alemães voltaram para estragar a festa e, com uma impiedosa goleada de 4 a 0, eliminaram os argentinos nas quartas de final.

2014

A Copa América-2011 foi disputada em julho, e por isso o grande torneio que coincidiu com o aniversário de Messi foi a Copa do Mundo disputada no Brasil. Um dia depois de fazer 27 anos, Messi marcou dois gols na vitória sobre a Nigéria por 3 a 2 e classificou a Argentina como primeira do grupo, e chegou até a final no Maracanã. Mas Mario Goetze, com um gol na prorrogação, acabou com o sonho de Messi e de toda a Argentina dando o título à Alemanha.

2015

Um ano depois, Messi partiu o bolo se preparando para as quartas de final da Copa América no Chile contra a Colômbia. A 'Albiceleste' avançou até a final, mas quando parecia que Lionel Messi finalmente comemoraria um título com sua seleção, apareceram os anfitriões para vencerem em uma dramática disputa de pênaltis e conquistarem pela primeira vez o título continental.

2016

Um ano depois a história se repetiu na Copa América Centenário, disputada nos Estados Unidos, com o agravante de que desta vez, diferentemente do que ocorreu no Chile, Messi perdeu um dos pênaltis da disputa, permitindo o bicampeonato da 'Roja'. A decepção levou o camisa 10 a anunciar sua aposentadoria da seleção logo após o jogo.

2018

Messi comemorou angustiado seu 31° aniversário, após a derrota de 3-0 para a Croácia três dias antes, o que obrigava a Albiceleste a vencer a Nigéria no dia 26 de junho para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia de 2018. A vitória sobre os africanos veio no fim do jogo (2-1), mas a aventura acabou no jogo seguinte, um 30 de junho em Kazan, contra a França (4-3), que mais tarde conquistaria o título mundial.

2019

Graças à vitória de domingo contra o Catar (2-0), que classificou a Argentina para as quartas de final da Copa América, Messi poderá viver com mais alívio seu aniversário nesta segunda-feira, com um treino realizado pela manhã em Porto Alegre, antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde a Argentina enfrentará a Venezuela no Maracanã na sexta-feira e o craque aniversariante espera vencer para seguir sonhando em finalmente conquistar um título vestindo as cores de seu país.

