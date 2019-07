Cavani garante vitória e o primeiro lugar para o Uruguai

AFP

Rio de Janeiro (RJ) - Uruguai venceu por 1 a 0 o Chile, nesta segunda (24), no Maracanã, pela Copa América. Com o resultado, os uruguaios terminaram a Primeira Fase como líderes do grupo C, com sete pontos, um a frente dos chilenos, que ficam com a segunda posição.



A partida teve altos e baixos e mudanças de controle durante os 90 minutos. O gol da vitória uruguaia veio somente aos 36 minutos do segundo tempo, com Cavani.

Nas quartas de final, a Celeste terá pela frente o Peru, no sábado (29), na Fonte Nova, em Salvador. No dia anterior, o Chile vai enfrentar a Colômbia, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Jogo

As duas equipes iniciaram o confronto buscando o ataque, mas sofrendo com a marcação adversária. O Chile criou a primeira chance de gol aos seis minutos, em chute de Alexis Sánchez que passou sobre o travessão.

O susto fiz o Uruguai melhorar no jogo. Tanto que a primeira boa chance uruguaia aconteceu aos 17 minutos. Betancur aproveitou rebote na entrada da área e chutou próximo ao gol

Depois disso, o duelo voltou a ficar equilibrado.

O segundo tempo começou movimentado, com cada seleção tendo uma chance de gol antes dos dois minutos. Primeiro, Godín aproveitou escanteio, mas cabeceou em cima de Arias. No lance seguinte, o Chile assustou em chute de Alexis Sanchéz.

Com o passar do tempo, o duelo ficou mais físico, com muitas trombadas e entradas mais duras. Somente aos 23 minutos, o Chile levou perigo. Após cobrança de escanteio, Diaz cabeceou, mas viu Giménez salvar de cabeça em cima da linha.

Depois de um período sem chegar próximo da área, o Uruguai chegou ao gol aos 36 minutos. Cavani aproveitou cruzamento e cabeceou no canto, sem chance para Arias.

Nos minutos finais, o Chile ainda esboçou uma pressão em busca do empate. No entanto, o Uruguai se fechou e impediu qualquer boa jogada por parte do adversário para sair do Maracanã com a vitória e a liderança do grupo C.