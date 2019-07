Tenista amazonense disputa torneio internacional

Tenista amazonense Bia Rodrigues, 9, segue neste fim de semana para o torneio internacional Londrina Juniors Cup de Tênis | Foto: Janailton Falcão/Maobee

Manaus - Depois de vencer o torneio inaugural da nova academia de tênis de Manaus, no último dia 21, e ser considerada a atleta amazonense revelação, a tenista amazonense Bia Rodrigues, 9, segue neste fim de semana para o torneio internacional Londrina Juniors Cup de Tênis , no Paraná, que acontece de 28 a 30 de junho. Ela segue no topo do ranking Norte/Nordeste.

Será o quarto torneio que a tenista participará neste ano, no Brasil, como representante do Amazonas, na categoria feminina infantil, de 9 anos.

Nos três anteriores, realizados em Porto Alegre (RS) e nas cidades de Mogi das Cruzes e Serra Negra, em São Paulo, Bia obteve bons resultados, inclusive foi vice-campeã em uma delas.

Agora, apesar do nível de disputa mais difícil que as anteriores, desta vez, os responsáveis pela atleta afirmam que diante de toda a preparação que Bia vem passando, ela poderá chegar mais longe.

“A Bia acabou de fazer um preparatório na Academia Top Tênis Center, no torneio inaugural, onde ela foi campeã da categoria repescagem, uma categoria que ela jogou com garotos de 12 e 13 anos de idade e ainda assim conseguiu expressivamente ser campeã”, disse o técnico da equipe do Amazonas de tênis competições nacionais e internacionais, professor Agnaldo Nascimento.

Treino

De acordo com Agnaldo, a atleta que já está em Londrina e começa a jogar na sexta-feira, vem se preparando bem, treinando de domingo a domingo. “Ela não para, de manhã e de tarde, justamente para tentar fazer o feito que ela fez no torneio Brasil Juniors Cup de Tênis, em Porto Alegre, quando ela foi vice-campeã de dupla e chegou às quartas de final de simples”, contou.

O torneio internacional de Londrina é um dos mais importantes do ano para a Bia como atleta. De acordo com o técnico da jovem, ela vai buscar nele um bom resultado para jogar as etapas nos Estados Unidos, no final de agosto deste ano.

“Nós estamos pleiteando a participação dela no torneio do USTA (Associação de tênis dos Estados Unidos, traduzido em português), em Orlando. Então esse torneio em Londrina servirá para o grande torneio que ela fará nos EUA. No Paraná ela buscará ganhar pontos para poder ficar bem ranqueada e conseguir entrar melhor na chave do torneio internacional”, explicou o treinador.

Para chegar mais longe em Londrina, Agnaldo disse que Bia Rodrigues tem treinado muita tática de jogo junto com preparação física e trabalha ainda correção técnica vinculada a tática de acordo com o jogo que ela vai apresentar diante do nível que vai encontrar no torneio. Outra estratégia para fortalecer a atleta no esporte são os intercâmbios no Brasil e no exterior.

Estados Unidos

Em dezembro, mês em que Bia completa 10 anos, ela deve ir para a cidade de Charlotte ou Washington, nos EUA, para fazer um mês de treinamento. Quando voltar, em janeiro, a tenista amazonense começa a jogar as etapas no Brasil, já na categoria 11 anos.

“Nós estamos sempre fazendo intercâmbios, ela já foi a duas clínicas de tênis na Argentina. Agora, com ela um pouco mais madura, estamos pretendendo fazer um mês de treinamento nos EUA, em dezembro deste ano. Estávamos planejando levar a Bia para a Espanha, na academia do tenista Rafael Nadal, mas pela idade dela não foi possível. Na academia do Nadal é permitida crianças a partir dos 11 anos”, explicou.