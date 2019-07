Fasub abre 3º lote de inscrições para atletas até o dia 28 de junho

Manaus - A Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva (Fasub) abriu o terceiro lote de inscrições para os atletas que irão participar do maior campeonato de luta livre do mundo, o (World Championship 2019) que será realizado no próximo dia 7 de julho, na arena Amadeu Teixeira, em Manaus.

O campeonato mundial de luta livre é uma das maiores competições da modalidade no mundo inteiro. Diferente de outras modalidades, a Luta Livre no Amazonas é visto com outros olhos, é valorizado e, por isso, a Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva (FBLLE) chancela mais uma vez a Fasub para realizar o evento pelo terceiro ano consecutivo em Manaus.

Cerca de 700 atletas já confirmaram participação na competição, segundo o conselho deliberativo da FASUB. Competidores que ainda não têm um título mundial terão a oportunidade de terem em seus currículos uma medalha ou um cinturão internacional.

As premiações variam entre medalhas de campeão para o terceiro lugar e cinturão para os campeões absolutos e uma quantia em dinheiro. A academia dos campeões receberá um cinturão e todos os atletas estarão pontuando suas academias para concorrer a premiação da Fasub, no fim do ano, no valor de R$ 10 mil.

Serão entregues medalhas para todos os atletas que ficarem entre os três melhores colocados em suas respectivas categorias | Foto: Divulgação

Para o presidente da federação de amazonense de Submission e luta livre Esportiva, Antônio Aleixo, o prazo de até o dia 28 de Junho para a realização de inscrições é uma oportunidade de alguns atletas que ainda não se inscreveram participarem da competição.

Quem perdeu o primeiro e o segundo lote de inscrições pode realizar na sede da Federação, localizada na rua Ramos Ferreira, 2451 - Praça 14, ou ligar para os números: (92) 99247-0538 e (92) 99190-6766.

“Este evento veio para abrilhantar o nosso estado. Trazer um mundial para Manaus é sinônimo de conquista e uma grande oportunidade para os atletas locais. É um dos campeonatos mundiais mais em conta para o atleta amazonense porque ele não vai precisar bancar despesas extras como: compras de passagem aéreas, hospedagem e alimentação. Contamos com a participação de todos os Atletas de jiu-jitsu e luta livre que possam estar aderindo à luta livre", reitera Juliana Gonçalves Aleixo, conselheira da FASUB.

Premiação geral

Serão entregues medalhas para todos os atletas que ficarem entre os três melhores colocados em suas respectivas categorias. As três academias que mais pontuarem na competição também receberam prêmios.

Absoluto Masculino

Adulto – Masculino – Azul = R$ 200,00 + Cinturão

Adulto – Masculino – Roxa = R$ 300,00 + Cinturão

Adulto – Masculino – Marrom = R$ 400,00 + Cinturão

Adulto – Masculino – Preta = R$ 500,00 + Cinturão

Absoluto Feminino

Adulto – Feminino – Azul = R$ 200,00 + Cinturão

Adulto – Feminino – Roxa = R$ 300,00 + Cinturão

Adulto – Feminino – Marrom/Preta = R$ 500,00 + Cinturão

Inscrições

3º lote - Até sexta-feira (28)

- Idade: De 3 a 15 anos

Valor: R$ 80,00

- Idade: a partir de 16 anos

Valor: R$ 130,00

As inscrições poderão ser feitas de Segunda a Sexta, das 18h às 20h. Na sede da FASUB localizada na rua Ramos Ferreira, 2451, Praça 14.

Serviço

O que: Abertura do 3º lote de inscrições

Quem: Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva (FBLLE)

Quando: Até sexta-feira (28)

*Com informações da assessoria

