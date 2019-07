Terceira etapa do Campeonato Amazonense de Ciclismo acontece domingo

A campeonato será a última seletiva para Copa Norte-Nordeste de Ciclismo, que acontece em Aracaju em agosto | Foto: Divulgação

Manaus - A terceira etapa do Campeonato Amazonense de Ciclismo em Estrada vai começar e os preparativos já estão a todo vapor. A competição, que terá formato de circuito, será realizada no próximo domingo (30), com largada às 07h30, na Alameda do Samba, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

O evento conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), e é organizado pela Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam).

“A Sejel apoia e está empenhada em elevar o nível das modalidades esportivas em todo o Estado. O ciclismo é uma delas e vamos contribuir sempre para que o esporte continue crescendo e se desenvolvendo no Amazonas”, comentou o secretário da Sejel, Caio André Oliveira.

Em formato de circuito, a prova terá um quilômetro e meio de distância e passará pela avenida Alameda do Samba e rua Jornalista Flaviano Limongi (entre a Arena da Amazônia Vivaldo Lima e o Sambódromo).

“Por ser um percurso pequeno, as categorias mais fortes terão que rodar por uma hora e sem se afastar do pelotão. Se o ciclista ficar uma volta de distância do grupo, ele será eliminado”, explicou o presidente da Feciclam, Juliano Macanoni.

As inscrições ocorrerão até a próxima sexta-feira (28), com taxas que variam entre não federados, que custará R$ 90; federados, a R$ 70; novatos, R$ 60; Sub-23, a R$ 40; e mulheres de qualquer categoria, que também irão pagar R$ 40.

“Neste ano, a inscrição para atletas do sexo feminino serão mais baratas. Nosso intuito é fomentar a prática entre as mulheres, que ainda são a minoria no ciclismo. Também queremos que a participação dos atletas até 22 anos cresça, motivo pelo qual eles também terão o menor valor para a inscrição”, comentou Juliano.

Última seletiva para Copa Norte-Nordeste

Entre as categorias disputadas no Amazonense estarão Elite (masculino e feminino), Master (masculino), Sub-23 (masculino) e Open (masculino e feminino) para os iniciantes. Além de somar pontos no ranking estadual da modalidade, o campeonato será a última seletiva para Copa Norte-Nordeste de Ciclismo, uma das principais competições da região, que acontecerá na cidade de Aracaju, em Sergipe, no mês de agosto.

Locais de inscrição

Os interessados em efetuar a inscrição no evento poderão se direcionar aos seguintes pontos: Loja Oficebike Manaus (avenida Ipase, nº 07, bairro da Compensa, telefone 3671-8514); Loja Pedal&Cia (avenida Tancredo Neves, 1139, Shangrilá, bairro Parque 10, telefone 3877-8183 / 99161-8245); e na Loja Paulo Bike Service (avenida Jacira Reis, n° 1080, sala 01, telefone 99164-6647).

