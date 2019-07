Inscrições para o World Championship 2019 encerrarão na sexta-feira

Os três primeiros colocados em cada categoria irão receber medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente | Foto: Divulgação

Manaus - Termina na próxima sexta-feira (28), às 20h, o terceiro e último lote de inscrições para os atletas que querem participar do World Championship de Luta Livre 2019. Organizada pela Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva (Fasub), a competição conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), e será realizada no dia 7 de julho, a partir das 9h, na Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira), localizada no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Chancelado pela Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva (CBLLE), o World Championship de Luta Livre é um dos maiores campeonatos da modalidade no mundo. Cerca de 700 atletas de vários países já confirmaram a participação na competição. Além do Brasil, estarão presentes lutadores de países como Chile, Argentina, Peru, México, Estados Unidos, Colômbia e França. Nos Estados brasileiros, já estão inscritos representantes do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina.

Para o presidente da Fasub, Antônio Aleixo, poder receber o evento em Manaus pela terceira vez, é a realização de um sonho. “Realizar uma competição como esta, pelo terceiro ano consecutivo, não é para qualquer um. Isso só mostra como o Amazonas tem capacidade e estrutura para realizar um evento de porte internacional. O apoio do Governo do Amazonas tem sido fundamental e agora, a sensação é de dever cumprido e sonho realizado”, finalizou.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas até próxima sexta-feira (28/06), das 18h às 20h, na sede da Fasub, localizada na rua Ramos Ferreira, nº 2.451, bairro Praça 14, zona centro-sul. Para atletas de três a 15 anos de idade, a taxa de inscrição será de R$ 80. Já para os lutadores a partir de 16 anos, o valor será de R$ 130.

Premiação

Os três primeiros colocados em cada categoria irão receber medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Já os campeões da categoria Absoluto Adulto, nos naipes masculino e feminino, irão receber como premiação um cinturão da competição, mais um valor em dinheiro. Para as academias do primeiro ao terceiro lugar, o prêmio será um cinturão e vestimentas para a prática da modalidade.

Confira as faixas e valores dos prêmios em dinheiro.

ABSOLUTO MASCULINO

Adulto – Masculino – Azul = R$ 200,00 + Cinturão

Adulto – Masculino – Roxa = R$ 300,00 + Cinturão

Adulto – Masculino – Marrom = R$ 400,00 + Cinturão

Adulto – Masculino – Preta = R$ 500,00 + Cinturão

ABSOLUTO FEMININO

Adulto – Feminino – Azul = R$ 200,00 + Cinturão

Adulto – Feminino – Roxa = R$ 300,00 + Cinturão

Adulto – Feminino – Marrom/Preta = R$ 500,00 + Cinturão

*Com informações da assessoria

