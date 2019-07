Veja atividades da agenda esportiva do fim de semana em Manaus

O trabalho visa ajudar na divulgação de todas as competições | Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) divulgou, nesta quinta-feira (27), o último Agendão Esportivo do mês de junho, com atividades que são realizadas ou apoiadas pela Secretaria, de sexta-feira (28) a domingo (30). O fim de semana vai contar com atividades para todos os gostos, confira:

Agenda Esportiva - Fim de semana (29/06 e 30/06)

Sábado (29/06)

8h: Liga Olé - Futsal Adulto Masculino

Local: José Nasser, Sesi, bairro São José, zona Leste.

Contato: Emanuel - 99122-3785

8h: Campeonato Amazonense Sub-17 Masculino (1° Rodada) / 10h20 - Sub17- Feminino (3° Rodada Antecipada) - Basquete

Campeonatos no Amazonas | Foto: Divulgação

Local: Ginásio Cel Dom Pedro, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

Contato: Ali Assi - 99288-2150

8h: 3° Rodada Liga Olé Futebol

Local: Estádio Ismael Benigno (Colina), bairro São Raimundo, zona oeste.

Contato: João Victor - 99184-9302

8h30: Festival de Encerramento do Núcleo de Base de Ginástica do Amazonas

Local: Núcleo de Base de Ginástica do Amazonas, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

Contato: Verônica Martins - 98412-5301

9h: Seletiva para a Participação no CTARA na Modalidade Tênis de Mesa

Local: Complexo de Tênis de Mesa, Vila olímpica, bairro Dom Pedro, zona Centro-oeste.

Contato: Israel Barreto - 99215-6796

16h: Campeonato Amazonense Sub-19 - Futebol - Penarol X São Raimundo

Local: Estádio Floro de Mendonça, Município de Itacoatiara.

Contato: Lissandro - 98105-5511

Domingo (30/06)

7h30: 3° Etapa do Campeonato Amazonense Estrada - Ciclismo

Local: Alameda do Samba, bairro Alvorada, zona centro-oeste.

Contato: Juliano Macanoni - 99270-1514

8h: Liga Olé - Futsal Adulto Masculino

Local: Quadra Waldemar Bahia, Vila Olímpica, localizada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

Contato: Emanuel - 99122-3785

12h45: 5° Rodada da 1° Copa Zezinho Corrêa

Local: Estádio Carlos Zamith, bairro Coroado, zona leste.

Contato: Celso Rezende - 99196-8000

Campeonatos no Amazonas | Foto: Divulgação

14h: Copa AMFM de Futebol de Mesa 2019 - Modalidade Dadinho

Local: Shopping Ponta Negra, bairro Ponta Negra, zona oeste.

Contato: Winnetou Almeida - 98171-1916

14h30: 4° Etapa do Campeonato Amazonense Hot Lap da Villa

Local: Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona oeste.

Contato: James Bala - 99494-8426

15h: Campeonato Amazonense Sub-19 - Futebol - Tarumã X Real Manaus

Local: Estádio Ismael Benigno (Colina), bairro São Raimundo, zona oeste.

Contato: Lissandro - 98105-5511

17h: Campeonato Amazonense Sub-19 - Futebol - Tabosão X Fast

Local: Estádio Ismael Benigno (Colina), bairro São Raimundo, zona oeste.

Contato: Lissandro - 98105-5511

