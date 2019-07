Ginastas representam o Amazonas em Campeonato Brasileiro no RJ

Rio de Janeiro - Iniciou na última terça-feira (24), o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Infantil no Rio de Janeiro, com a participação de 13 estados brasileiros. Nesta quinta-feira (27) e no sábado (29), as atletas amazonenses Ana Carolina Pedrosa, Ana Vitória Marombaia e Raicca Gabriela Tomé, todas com 11 anos de idade, participam da competição.

Com programação até o dia 30 de junho, na Arena Carioca Três, que compõe o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, a competição servirá ainda de seletiva para o Campeonato Sul-Americano da modalidade. As atletas, que tiveram preparação intensa desde o início de fevereiro, treinam no Centro Educacional Adalberto Valle e nas dependências da Vila Olímpica de Manaus. Entre os aparelhos disputados estarão Mãos Livres, Arco, Laços e Fitas, além da categoria Grupo.



A treinadora Fabricia Viana, falou sobre a expectativa sobre os resultados das atletas. "Espero que elas consigam mostrar o trabalho desenvolvido nos treinos e que, consequentemente, possam vir bons resultados. Temos três talentos que foram para essa competição e são meninas que, com certeza, terão um futuro brilhante no esporte”, ressaltou ela e completou.

“Agradeço à Sejel, ao secretário Caio André, que foi um dos incentivadores para essa ida ao campeonato, e os agradecimentos mais que especiais aos pais dessas meninas, que sempre estão apoiando e incentivando as atletas a praticarem e seguirem no esporte", finalizou a treinadora.

*Com informações da assessoria

