Brasil sofre, mas consegue classificação nos pênaltis

Gabriel Jesus converte pênalti e comemora classificação com Alisson | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Porto Alegre (RS) - O Brasil se classificou para a semifinal da Copa América ao vencer o Paraguai nos pênaltis por 4 a 3, na Arena do Grêmio, ontem (27). No tempo normal das quartas de final, o confronto terminou empatado sem gols, pois a equipe do técnico Tite esbarrou na forte marcação dos paraguaios. Apesar de ter ficado com um mais em campo no segundo tempo, com a expulsão de Balbuena, os brasileiros também acabaram parando no goleiro Gatito Fernandez.



Na disputa dos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Alisson, que pegou a penalidade de Gustavo Gómez. Já Derlis González chutou para fora. Para o Brasil, converteram Willian, Marquinhos, Coutinho e Gabriel Jesus. Já Roberto Firmino desperdiçou sua oportunidade.

Agora, o Brasil espera o vencedor do confronto entre Venezuela e Argentina, que se enfrentam nesta sexta-feira (28). O jogo da semifinal está marcado para o dia 2 de julho, terça, às 20h30, no Mineirão.

O Jogo

O selecionado canarinho tomou a iniciativa, enquanto os paraguaios se fecham na defesa e especulam jogadas de contra-ataque.

A Seleção do Paraguai adotou uma marcação forte e o Brasil tem dificuldade de encontrar espaços na defesa. Quando sempre pegou na bola, o atacante Everton é ovacionado pela torcida. Os torcedores tentam incentivar os comandados de Tite. Com um adversário bem fechado, a seleção canarinho tentou através da bola aérea abrir o placar.

O panorama no segundo tempo seguiu igual do primeiro com o Brasil tendo mais a iniciativa e o Paraguai com suas linhas recuadas. Por outro lado, o selecionado brasileiro tocou muito a bola de um lado para o outro e pouco arriscou chutes de fora da área.

Só Brasil atacou nos últimos minutos. Aos 30, Marquinhos cruzou da direita, Firmino cabeceou e a bola passou à rente trave de Gatito. Aos 31, Willian faz boa jogada pela direita, acionou Coutinho, que tentou o chute, a bola sobrou para o Everton na esquerda, ele chutou com a perna direita e foi para fora.

Nervosos em campo, os jogadores brasileiros erram jogadas simples. Aos 42, Coutinho cobrou falta da esquerda Alex Sandro desviou de cabeça e Gatito faz defesa sensacional. Aos 44, Willian tabelou com Firmino e chutou de canhota na meia-lua, e a bola bateu no pé da trave direita de Gatito.

A torcida brasileira empurrou o time até nos acréscimos. Aos 50, Marquinhos arriscou de longe, a bola sobrou com Everton dentro da área, livre, ele chutou forte, mas teve desvio e foi para fora. Apesar de toda a pressão e com um a mais em campo, os brasileiros não conseguiram derrotar os paraguaios no tempo normal. Dessa forma a decisão da vaga foi nas penalidades. E o Brasil levou a melhor ao vencer por 4 a 3.