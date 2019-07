Tenista amazonense disputa final de torneio internacional no Paraná

A tenista amazonense Bia Nahmias Rodrigues, de 9 anos, fechou hoje (28), o primeiro dia do 33º torneio Londrina Juniors Cup, no Estado do Paraná, como finalista da categoria infantil simples feminina, para atletas de até 10 anos. A atleta venceu as partidas que disputou contra adversárias paranaenses e garantiu o seu passaporte para a final do torneio internacional, neste sábado (29), contra uma atleta da cidade de Araras (SP).

No segundo torneio internacional da sua carreira, que ganhou força neste ano, Bia Rodrigues disputou pela manhã contra uma atleta da cidade de Guarapuava (PR), e venceu por 6/2 e 6/2. Pela tarde, a amazonense disputou contra uma tenista da cidade de Londrina, de quem também saiu da quadra com a vitória de 6/2 e 6/2.

Para alcançar esse resultado, o treinador Agnaldo Nascimento contou que foi montada uma estratégia desde Manaus, onde não foi dito para Bia quem seria a adversária dela e o que ela já conquistou em resultados. “Fizemos isso para não deixar ela na expectativa sobre contra quem e como joga. E assim aconteceu. Ela entrou na quadra com a jogadora com a mesma idade, mas maior do que ela e que batia muito forte. Mas, a Bia simplesmente conseguiu expressivamente a primeira vitória”, explicou.

Agnaldo que há três meses estabeleceu uma rotina de treino com a Bia, em Manaus, e reforçou em Londrina, dois dias antes do torneio, disse que pela tarde, para o segundo jogo, Bia Rodrigues pegou também uma menina muito dura. “A adversária joga muito bem e a Bia conseguiu vencer novamente por 6/2 6/2, mais uma vez e assim passou para a final. A Bia só soube que estava na final quando saiu da quadra e eu avisei para ela”, disse.

O treinador explicou que foi tudo um trabalho psicológico para Bia conseguisse o resultado. “Ela é uma menina de apenas 9 anos de idade e esse é o só o segundo torneio internacional expressivo que ela participa. O primeiro foi o Brasil Juniors Cup, em Porto Alegre, em janeiro desse ano, que ela chegou até a quarta de finais de simples e finalista de dupla, e ficou como vice. Agora ela tem uma nova chance de ser campeã”, salientou Agnaldo.

Emocionada, a atleta disse que acordei neste sábado focada e foi com a ajuda de todo o treinamento que teve em Manaus e em Londrina que na sua primeira partida venceu. “Eu conseguir jogar umas das minhas melhores partidas da minha vida e consegui ganhar de 6/2 6/2. Depois voltei para a quadra pela tarde quando também consegui ganhar de 6/2 6/2. Foi um jogo duríssimo”, contou.

Bia Rodrigues que tem como inspiração grandes nomes do tênis como Serena Williams, Naomi Osaka e Maria Sharapova, disse que só soube que estava na final depois que saiu da quadra, o que lhe deu mais segurança para jogar sem pressão.

“Quando eu saí da quadra, o meu técnico [Agnaldo Nascimento] me abraçou e falou no meu ouvido, que eu estava na final. Fiquei super feliz e fui abraçar o meu pai e falei com as minhas amigas. Eu só tenho a agradecer a minha equipe de grupo pelo treinamento e a Top Tênis Center, que me ajudaram muito antes dos meus jogos”, disse a tenista amazonense.

