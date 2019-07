Federação Amazonense de Futebol amador se prepara para amistosos no RJ

Manaus - A Federação Amazonense de Futebol Amador (FAFA) se prepara para embarcar para o Rio de Janeiro, onde realizará amistosos com, até o momento, Flamengo, Fluminense e Duque de Caxias, após uma seletiva realizada ao longo da Copa FAFA, que teve sua realização em Manaus.

O convite para os jogos no Rio de Janeiro ocorreu após uma parceria com o ex-jogador Neneca, representante da Federação no Rio de Janeiro, explicou o presidente da FAFA, Marco Santos. ``Esse ano inovamos, através de uma parceria com o ex-atleta Neneca, que entrou em contato com os representantes dos clubes e agendou este grande evento, a ser realizado no final de julho``, comentou.

Para Santos, a competição pode ser a oportunidade para muitos em busca dos seus sonhos. ``A FAFA visa fortalecer sempre o futebol Amazonense mas sabemos que o sonho de um jovem que quer ser jogador profissional é ter oportunidade de jogar nas grandes equipes do Brasil, então vimos nesse projeto incentivar os atletas de base a disputar competições federadas. Será uma experiência muito importante para que os talentos Amazonenses``, disse Santos.

Para Santos, os atletas precisam se dedicar ao máximo na competição, pois ela dá muita visibilidade a eles. ``Além do intercâmbio que muita importância, os atletas disputarão amistoso e sendo vistos por empresários, que sabe não possa surgir interesse pelos nossos atletas``, relatou o presidente.

A FAFA surgiu a um ano e quatro meses, trabalhando os atletas de futebol desde a base, para formar atletas profissionais. Os atletas disputam competições nos estádios Ismael Benigno, Carlos Zamith e Arena da Amazônia, com regras oficiais, e dentro das normas do futebol brasileiro.

Aos interessados em participar do elenco, dois passos devem ser seguidos. Primeiro ser um atleta federado a Federação Amazonense de Futebol Amador e segundo, estar vinculado a um clube. Sao elegíveis os atletas nascidos em 2002 até 2006.

Os interessados deverão comparecer para entrevista na sede da FAFA, no Centro Comercial Coroado, sala 11, segundo andar. Aos atletas interessados, que se apresentem ao local sempre acompanhado de seu pai, mãe ou responsável, para passarem pela avaliação tática, técnica e física para o clube.

Aos que tiverem interesse em ajudar a FAFA, eles recebem doaçoes através da conta bancária do Banco Bradesco, Agência 3739 - Conta Corrente 39.459-9 ou pelos telefones (92) 99131-1124, 99192-4720 ou 99124-2641.

