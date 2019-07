Lutador amazonense representará o Brasil em Pan-Americano no México

Manaus - O amazonense da luta olímpica, Helisson Bresson, de 17 anos, representará o Brasil mais uma vez no Pan-Americano de Wrestling Cadete 2019, que iniciou na sexta-feira (28) e termina neste domingo (30), na cidade de Morelia, no México.

O lutador, que é integrante do Centro de treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), competirá na categoria até 48kg, estilo livre, na qual é permitida o uso das pernas para defender e atacar o adversário.

Com esta competição, o atleta chega a sua quarta participação representando o Brasil em disputas internacionais. “Helisson treina desde os 6 anos de idade, hoje ele está bem mais experiente e focado em seu objetivo, que é medalhar. Tenho certeza que retornaremos a Manaus com bons resultados”, comentou o técnico da Seleção Brasileira de Wrestling, o também amazonense, Anderson Alves.

Dois amazonenses integrando o Seleção Brasileira, um como atleta, outro como treinador, são motivo de grande orgulho e de responsabilidade, como explica Caio André de Oliveira, titular da Sejel. “Que a luta olímpica no Amazonas é respeitada e é uma referência para os outros estados, já é fato. Nossa responsabilidade só aumenta com isso, e a Sejel está empenhada em dar continuidade nesse trabalho. Estaremos na torcida pelos melhores resultados”, destacou.

“Helisson já é um ídolo para nós do Amazonas e, com certeza, será um grande atleta olímpico. Só temos a agradecer a todos que contribuíram em sua formação, como o professor Anderson Alves, o Governo do Amazonas, a Uninassau, que deu uma bolsa integral para ele, entre outros”, comentou Waldeci Silva, presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Luta Olímpica (Falle).

O lutador, mesmo com pouca idade, já acumula um número extenso de vitórias e medalhas em sua carreira. É tetracampeão Amazonense, tetracampeão Brasileiro, bicampeão do Jogos Escolares do Amazonas (JEAs), bicampeão dos Jogos Escolares do Brasil (JEBs) e campeão Sul-Americano da Juventude (2017). Foi bronze nos Jogos Sul-Americanos da Juventude em 2017 e no Campeonato Pan-Americano 2018.

“É um atleta de Manaus com reconhecimento internacional, ele é o favorito ao título”, finalizou Anderson.

*Com informações da assessoria



Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Inscrições para o World Championship 2019 encerrarão na sexta-feira