Em Londrina, tenista amazonense conquista título internacional

Mateus venceu o atleta Leonardo Andreetta por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. | Foto: Divulgação

Londrina - O atleta amazonense, Mateus Batará Tapajós Anunciação, conquistou neste sábado (29/06) o título do 33º Torneio Internacional Londrina Junior's Cup, realizado no Paraná. O atleta, que contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), competiu na categoria Infantil Simples.

Na partida, Mateus venceu o atleta Leonardo Andreetta por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com apenas 9 anos de idade, o tenista infantil já coleciona vários títulos e, entre eles, mais esta conquista internacional, chancelada pela Confederação Brasileira da modalidade (CBT).

Para o técnico de Mateus, o experiente Agnaldo Nascimento, professor da Top Tennis Center, em Manaus, o atleta tem um futuro promissor. “O Mateus tem muito talento e é bastante focado durante os treinos. O resultado foi consequência de todo o seu esforço e, com certeza, ainda virão muitas conquistas”, afirmou.

O atleta tem um futuro promisso, garantiu o técnico | Foto: Divulgação

Novos desafios – Na segunda-feira (1°/07), Mateus segue para Curitiba, para treinamento na Academia do Duda, especializada em treinamento de alto rendimento para as categorias Kids e Juvenil, em seguida, ele se prepara para disputar o torneio nacional que será na mesma cidade.

“Além do nacional em Curitiba, também estamos planejando participar do Brasileirão, em Uberlândia (MG), que reúne os melhores do país, ambos realizados no mês de julho. Depois, em agosto, tem competição nacional no Rio de Janeiro, e em seguida, mais uma etapa internacional em Orlando, nos Estados Unidos. Não será fácil, mas vamos buscar trazer essas conquistas para o esporte, para o estado e para o Brasil", explicou Agnaldo.

Experiência – Com reconhecimento pela CBT por todas as conquistas realizadas ao longo de mais de 26 anos de trabalhos como professor e técnico nacional, Agnaldo Nascimento segue preparando atletas amazonenses para competições, inclusive a nível internacional.

“Amo o que faço e luto diariamente pelo desenvolvimento do tênis por todos os lugares que passo. Acredito que o Amazonas possui inúmeros talentos, e vou continuar trabalhando em prol do desenvolvimento do esporte”, finalizou o técnico.

