Em rodada de muitos gols, Tarumã goleia Real Manaus no Sub-11

Esporte - A rede balançou 41 vezes no último sábado (29) pela quinta rodada do Campeonato Amazonense sub-11 de 2019. Sete partidas movimentaram o certame, com todos os jogos realizados na Arena da Amazônia.



Um dos destaques da rodada, o Esporte Clube Tarumã goleou o Real Manaus por 6 a 1, chegando aos 12 pontos no grupo B da competição. Os gols do Lobo do Norte foram marcados por Kauã (2), Akon (2), Matheus Maia e Diego.

"Tivemos um excelente resultado e agora vamos trabalhar durante a semana para o nosso próximo compromisso, buscando a classificação para a fase seguinte", disse o técnico rubro-negro Gabriel Oliveira. O Tarumã enfrenta a equipe do Guerreirinhos na próxima rodada.

A sexta rodada da categoria acontece no dia 13 de julho, com todos os jogos agendados para a Arena da Amazônia.

Veja os resultados da quinta rodada do Barezinho:

Cruzeiro 1 x 1 Fast Clube

Barcelona Brasil 0 x 2 Santos

Holanda 0 x 1 Inter

Manaus 0 x 11 Nacional

Real Manaus 1 x 6 Tarumã

Guerreirinhos 16 x 0 Criarte

Flamengo 4 x 0 EBS

Reportagem: Willian D'Ângelo

