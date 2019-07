Seleção treina com todos os 23 convocados antes de duelo com Argentina

A seleção brasileira de futebol realizou nesta segunda-feira (1º) o último treino antes da semifinal da Copa América contra a Argentina, que acontece amanhã (2) às 21h30 no Mineirão, em Belo Horizonte. O técnico Tite contou com todos os 23 convocados à disposição em campo.

O atacante Richarlison chegou de Porto Alegre na noite do último domingo (30) e se juntou ao grupo, depois de cinco dias longe dos treinamentos por conta de um quadro de caxumba. O goleiro Alisson conversou com jornalistas e avaliou que Richarlison é extremamente importante dentro e fora de campo.

“É um cara que traz muita alegria para o grupo. Nossa convivência é muito boa com todos na seleção e isso facilita muito as coisas. A gente tem um ambiente perfeito e o Pombo, como nós o chamamos, é uma pessoa muito querida. Teve problema de saúde, se recuperou e estamos muito felizes com o retorno dele”, disse.

Análise

O atacante Gabriel Jesus não marcou nenhum gol ainda na Copa América, mas teve calma e frieza para eliminar o Paraguai na cobrança do pênalti que tirou a seleção adversária do campeonato, garantindo a vaga do Brasil nas semifinais.

A expectativa do jogador é que o Brasil possa impor seu jogo e, principalmente, melhorar na pontaria contra a Argentina. A seleção brasileira é a que mais criou situações de gol na competição, mas, em dois jogos, ficou no 0 a 0 – contra a Venezuela e o Paraguai. Gabriel Jesus lembra que os argentinos não devem ficar só se defendendo em campo.

“São duas seleções gigantes. Por causa do momento e por jogar em casa, nós temos mais pressão para ganhar. Mas a Argentina também precisa muito vencer. Não acredito que eles vêm para se defender. Tem jogadores de ataque muito bons. Eles virão para cima”, observou.

*Com informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

