Vídeo: 1º Festival de Remo incentiva a prática do esporte entre jovens

Manaus - Crianças e adolescentes, de 10 a 17 anos, moradores do bairro Mauazinho, Zona Sul de Manaus, estão buscando no remo uma oportunidade de mudar suas histórias.

No fim semana, o grupo participou de uma competição na escola de remo localizada no quarto Centro de Geoinformação, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste da cidade.

Além do apoio de voluntários, atletas recebem o incentivo social das forças armadas que valorizam os valores deste esporte.

O treinador tem história na modalidade. Manasseh Castro Barbosa, ou simplesmente professor Manasseh, já revelou vários atletas de destaque nacional e mundial.

O projeto conta com 350 crianças e adolescentes que além do remo têm a oportunidade de praticar futebol. E os talentos começam a surgir. Amanda Araújo, de 14 anos, foi a campeã na categoria dela.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Luiz Rodrigues/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Londrina, tenista amazonense conquista título internacional

Lutador amazonense representará o Brasil em Pan-Americano no México