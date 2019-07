Ao vivo, Gabriel Jesus revela irritação com Casagrande e gera climão

Muito elogiado após a vitória da seleção brasileira sobre a Argentina, na noite de terça-feira (2), Gabriel Jesus não quis saber de cordialidade com a equipe da Rede Globo após a classificação para a final da Copa América. Após ser lembrado pelo repórter Eric Faria de uma conversa com o ex-jogador e atual comentarista Walter Casagrande, o atacante do Manchester City revelou ao vivo que não gostou da forma como o ídolo do Corinthians se dirigiu a ele.



"Na verdade, não foi assim que ele falou, não. Mas tudo bem. Alguns dos meninos que estavam no elevador até me zoaram, brincaram, porque eu não respondi. Fui muito educado com ele, porque eu tive educação da minha mãe. É óbvio que ele brincou, mas não foi com essas palavras. Não gostei. Mas minha mãe educou seus filhos muito bem para responder educadamente", disse.

O comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande utilizou o site do Grupo Globo para falar sobre o assunto. O ex-jogador disse não ter entendido a reação de Gabriel Jesus.

"Falei para ele que centroavante é assim mesmo, eu fiquei sem fazer gol um tempão e o gol sempre sai no melhor jogo. O importante foi que ele fez o gol e uma p*** jogada no segundo gol", se defendeu.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Brasil vence a Argentina por 2 a 0 e está na final da Copa América