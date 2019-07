'Eles não foram melhores que a gente', afirma Messi após derrota

O Brasil venceu a rival Argentina por 2 x 0, no Mineirão, na terça-feira (2), em um jogo bastante disputado. Para Lionel Messi, no entanto, o resultado não foi justo.

“Eles não foram melhores que a gente. Eles fizeram um gol cedo e o segundo gol veio após um pênalti não marcado em nosso favor”, disse o craque argentino, direcionando suas críticas para a arbitragem.

A seleção argentina está há 26 anos sem conquistar um título. O último foi a Copa América de 1993, com vitória por 2 a 1 sobre o México. Depois daquele triunfo no Equador, gerações de jogadores talentosos chegaram perto da glória, mas sempre fracassaram.

A Argentina vive o seu maior jejum de títulos da história. Nunca o país ficou tanto tempo sem conquistas. Entre as seleções campeãs do mundo, seu período sem taças só é menor do que o da Inglaterra, que não vence uma competição desde a Copa de 1966.



