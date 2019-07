Vila Olímpica receberá primeira etapa do Amazonense de Tênis de Mesa

Manaus - A Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA) irá realizar, no próximo sábado (06), de forma inédita, a 1ª Etapa do Campeonato Amazonense da modalidade - Duplas por Divisão. O evento terá início às 8h, no complexo de tênis de mesa da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. A atividade continuará com inscrições abertas até as 23h desta quinta-feira (04)

“O campeonato é um ótimo meio de promover o tênis de mesa. Além disso, é uma excelente forma de desenvolver os talentos do estado e estimular a atividade física, que auxilia no melhor desempenho do atleta em suas atividades”, comentou o titular da Sejel, Caio André de Oliveira.

Com premiação em medalhas para as três duplas que alcançarem o primeiro, segundo e terceiro lugares, o evento será realizado em duas divisões. A segunda terá início às 8h, enquanto que a primeira divisão começará às 14h. De acordo com o presidente da FTMA, Israel Barreto, os atletas tem se mostrado ansiosos para a disputa.



“Com a competição se aproximando, muitos já estão focados nos treinos, para fazer bonito no sábado (06) e conseguir conquistar uma boa colocação. As expectativas são as melhores, o aumento na quantidade de participantes tem mostrado o avanço da modalidade, e eu só tenho a agradecer por fazer parte de uma federação que tem dado condições para o esporte crescer e se desenvolver cada vez mais”, ressaltou.

Divisões

As divisões serão conhecidas pelo atleta no momento da inscrição | Foto: Divulgação

De acordo com Israel, as divisões serão conhecidas pelo atleta no momento da inscrição. “Será feita uma somatória dos pontos do ranking do atleta na Federação e, diante disso, ele será designado para compor a primeira ou a segunda divisão. Os mais bem pontuados ficarão na primeira, enquanto os intermediários e iniciantes irão compor a segunda divisão”, explicou.



Inscrições

Os interessados em participar da competição poderão se inscrever até as 23h desta quinta-feira (04). Para isso, os candidatos devem entrar em contato com a organização do evento, pelo telefone (92) 99215-6796, ou ainda pelo e-mail fedam@cbtm.org.br. A taxa por dupla será de R$ 70.

