7ª Copa Alvorada de Futsal inicia neste sábado (6) em Manaus

Manaus - Com 40 equipes inscritas, tem início neste sábado (6) a partir das 8h, a 7ª edição da Copa Alvorada de Futsal. A competição, que será realizada no ginásio do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorada (GRES Unidos do Alvorada), localizada no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado De Juventude, Esportes e Lazer (Sejel).

As equipes inscritas serão distribuídas nas categorias Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Entre elas, 36 são do naipe masculino e quatro do naipe feminino. No sábado, as disputas começarão às 8h30 e todos os times inscritos irão jogar. O evento está previsto para finalizar em novembro.

Há 12 anos a Escolinha de Futsal vem revelando talentos. Trata-se de um projeto social esportivo da Unidos do Alvorada, com o objetivo não apenas de fomentar o esporte, mas também de disciplinar os jovens e adolescentes do bairro Alvorada, tirando-os da ociosidade e do caminho das drogas. Em 2003, após cinco anos de atividades, foi realizada a primeira edição da Copa Alvorada de Futsal.

De acordo com o presidente da G.R.E.S. Unidos do Alvorada, Joacy Castelo, o “Jacaré”, como é conhecido na comunidade, o projeto é bem conhecido no bairro e oferece muitas atividades. “Sempre quisemos fazer algo para ajudar o bairro e a Escolinha surgiu justamente para isso, dar oportunidades às crianças e jovens da comunidade. Aqui todos os 200 atletas recebem aulas de futsal e são instruídos tanto na parte esportiva quanto na recreativa”, explicou.

Ele também falou sobre a parte social que o projeto agrega. “Além de aprenderem a praticar o futsal, o projeto ainda oferece às crianças e jovens um café da manhã antes dos treinos, que os faz voltarem para casa sempre satisfeitos. A Escolinha de Futsal é um projeto lindo e vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para levar alegria e um futuro melhor a esses atletas, por meio do esporte”, ressaltou ‘Jacaré’.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Seleção Brasileira busca taça no palco sagrado do Maracanã