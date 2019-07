Argentina e Chile disputam terceiro lugar da Copa América 2019

Argentina e Chile entram em campo neste sábado (6) de forma bem diferente das duas últimas edições da Copa América. Em 2015 e 2016, eles decidiram o título da competição, com os chilenos vencendo os dois duelos. Desta vez, eles entram no gramado da Arena Corinthians para decidir a terceira colocação. O jogo está marcado para as 16h, na Arena Corínthians.

Os argentinos ainda não digeriram a eliminação diante do Brasil na última terça-feira (2). A Associação de Futebol Argentino (AFA) voltou ontem a pedir explicações a Conmebol sobre uma possível falha de comunicação entre os árbitros de campo e os do VAR, durante a partida.

Dentro das quatro linhas, o técnico argentino, Lionel Scaloni, é obrigado a fazer duas modificações na equipe. Saem Acuña e Lautaro Martinez, suspensos, e entram Lo Celso e Dybala.

Entre os chilenos, o craque Arturo Vidal ainda está entregue ao departamento médico e é a única dúvida da equipe chilena.

Bicampeão da competição em 2015 e 2016, os chilenos não conquistam a terceira posição no torneio desde 1991. Por sua vez, os argentinos conquistaram a Copa América pela última vez em 1993. Foram vice-campeões em 205 e 2016.

