Brasil vence o Peru e é campeão da Copa América

Por 3 a 1, a seleção brasileira venceu a seleção peruana pela Copa América 2019, no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (7).

Os dois primeiros gols do Brasil foram feitos no primeiro tempo. Aos 14 minutos, Everton abriu o placar. O segundo foi feito por Gabriel Jesus, aos 47 minutos, nos acréscimos da partida.

Já o gol da seleção peruana foi marcado por Paolo Guerrero após a cobrança de um pênalti. Foi o primeiro gol sofrido pelo goleiro Alisson no torneio.

O gol da vitória brasileira foi feito por Richarlison aos 44 minutos do segundo tempo.

