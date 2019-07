Amazonense fatura seis medalhas no Norte-Nordeste de Natação 2019

Manaus - Seis medalhas, sendo duas de ouro e quatro de prata, além do Troféu Eficiência. Esse foi o saldo da amazonense Luisa Marillac Rocha Martins, 19, no Torneio Interfederativo Norte-Nordeste Infantil a Sênior de Natação 2019 – XXXII Troféu Dr. Milton Medeiros. A competição movimentou a piscina da Tuna Luso Brasileira, em Belém do Pará, entre sexta-feira, 5 de julho, e sábado, 6.

De volta à boa fase nas piscinas após se dedicar mais aos estudos na última temporada, a atleta da Estácio/Aquática Amazonas fez seis provas individuais em Belém. Ela considerou sua participação um sucesso, afinal foi campeã nas provas dos 50m e 100m livre. Além disso, subiu ao pódio do Norte-Nordeste como vice-campeã nos 50m e 100m borboleta, 50m costas e 200m medley.

“Minha avaliação é que esse Norte-Nordeste foi histórico na minha carreira. Fiz os melhores tempos da minha vida nos 100m livre e 200m medley e ainda tive a satisfação de mais uma vez receber o Troféu Eficiência (atleta que mais pontuou na competição)”, comentou Luisa Marillac.

A supercampeã destacou todo o seu staff em postagem após o evento na capital paraense: André Dantas (técnico), Fit One Manaus, Paula Jobim, Márcio de Vitte, Body Shape Suplementos, Nutricionista Izabela Moura, Marcelo Gioia Osteopatia, Rita Rocha e Raul Andrade.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Brasil vence o Peru e é campeão da Copa América