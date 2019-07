Vídeo: atletas amazonenses participam de campeonato de Tênis de Mesa

Manaus - Atletas de seis clubes do Amazonas disputaram no sábado (6) da primeira etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa na categoria duplas por divisão.

João Vitor, de 13 anos, até tentou praticar outros esportes. Fez judô por algum tempo, mas foi pelo tênis de mesa que se apaixonou. Hoje, já sonha até em competir em uma Olimpíada.

Jorge Luís, também de 13 anos, fez dupla com João no campeonato, e essa parceria deu certo. Os dois foram campeões da categoria infantil. Mas apesar da vitória, o atleta sabe que viver do esporte no Amazonas e no Brasil não é fácil, pois falta apoio e investimento. Por isso ele sonha em competir fora do país.

O Amazonas hoje é uma das quatro potências da modalidade, ficando apenas atrás de Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por isso não é surpresa ver atletas daqui trazendo grandes resultados.

A disputa seguiu no último domingo (7) na Vila Olímpica de Manaus, na Zona Oeste, com os atletas das categorias da primeira divisão.



O campeonato não garante vaga para competições nacionais ou internacionais, mas serve de preparação para que os atletas melhorem o nível técnico e, quem sabe, futuramente disputem uma grande competição e representem o Amazonas e o Brasil.

